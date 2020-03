Uviaznutí v raji: Život v krajine bez koronavírusu

Nie je to najpríjemnejší pocit, no celý svet je dnes akýsi infikovaný. Žijeme v krajine bez koronavírusu.

Jednou z mála výnimiek je krajina, kde momentálne žijeme – Marshallove ostrovy. Aktuálne zo 195 krajín sveta je vírus rozšírený, viac či menej, v až 169 krajinách a my máme to šťastie, že patríme medzi 26 krajín sveta a sme izolovaní natoľko, že tu vírus ešte nestihol doraziť. Asi nikdy pred tým by som si nepovedal, že som rád, akí sme izolovaní a nedá sa prísť, ani odísť. Preto si užívame život nepoznačený touto celosvetovou pandémiou. Avšak ľudia reflektujú a vnímajú, čo sa deje naokolo vo svete.

Asi ako všade, ani tu nie je otázkou „či...?“ ale „kedy...?“ sa dá vírus očakávať. Vláda prijala vcelku radikálne opatrenia a celú ostrovnú krajinu úplne uzavrela od sveta. Už svojou polohou je dostatočne odrezaná, no psychologicky je to pre niekoho z vyspelého sveta možno ešte o to skľučujúcejšie. My sme už aj takmer zabudli, čo je to civilizácia. Živíme už len nejaké záblesky, no darí sa nám vcelku úspešne. Nie, že by sme plánovali cestovať každý víkend, lebo prakticky je to nemožné a akékoľvek cestovanie odtiaľ trvá určitý čas, hlavne kvôli nedostupnosti leteckého spojenia a drahému cestovnému. Aj preto to tentokrát s antivírusovými opatreniami nepociťujeme nejako významne, keďže aj tak by sme nikam nešli. Život naďalej pokračuje v normále, až pokiaľ...

Žiadne letecké spojenia

Na začiatku zrušila letecká spoločnosť Nauru Airlines všetky lety (rozumej 2 lety týždenne) od 13. marca až do odvolania na neurčito. Aj tak boli takmer k ničomu. Stále meškali a rušili lety. Nespoľahliví. Takže nie je to až taká veľká ujma a zmena. Druhá (a posledná) letecká spoločnosť United doteraz pokračovala pravidelne v letoch, avšak s obmedzením, keď cestujúci mohli odtiaľto odletieť, no nikto sa nedostal na ostrovy. Až do minulého týždňa, kedy sa United na ostrove pokazilo lietadlo a nastala dilematická situácia. Za bežných okolností, kdekoľvek na svete, ak uviazneme na letisku z dôvodu poruchy lietadla, letecká spoločnosť zabezpečí náhradný spoj alebo poskytne cestujúcim ubytovanie v miestnom hoteli a hradí im vzniknuté škody a náklady. Avšak, nie v tejto „korona“ situácii. Vláda striktne odmietla pustiť kohokoľvek von z lietadla pre aktuálne obmedzenia z dôvodu nákazy obyvateľstva Marshallových ostrovov. Na palube lietadla bolo 124 cestujúcich a posádka letu z Guamu, ktorý mal pokračovať na Honolulu na Hawaii. Neskôr dostali cestujúci možnosť vystúpiť z lietadla a poprechádzať sa v tesnej blízkosti lietadla. Ďalej nie. Nemali povolený vstup ani do letiskovej budovy. Preto let na Hawaii nemohol pokračovať a cestujúci aj s posádkou museli stráviť noc v lietadle. United vyslali z Honolulu ďalšie prázdne lietadlo, no let z Hawaiia na Majuro (hlavné mesto Marshallových ostrovov) trvá 5 hodín. Takže uviaznutí cestujúci museli „prespať“, či skôr prebdieť, noc v lietadle a po 10 hodinách čakania sa dočkali a ráno ďalšieho dňa odleteli. Ako zhodnotil náš kamarát Nemec, ktorý bol ešte len na začiatku svojej strastiplnej cesty domov, „aspoň mali ráno pekný východ slnka“.

„Čerstvo vyspatí“ cestujúci prestupujú do náhradného lietadla pripraveného na odlet na Honolulu. (Giff Johnson, RNZ Pacific)

Odozva na seba nedala dlho čakať a United ako odpoveď na incident, alebo skôr antikorona opatrenia Marshallskej vlády, zrušil všetky pravidelné lety úplne. Konali celkom urazene, keď podľa nich letisko nedokázalo zabezpečiť potrebné vybavenie a priestory na vyriešenie situácie. A vysvetlili si to vcelku po svojom, šalamúnsky – keď ich Marshallove ostrovy nepotrebujú, nebudú lietať. Takže najbližšie je odtiaľto plánovaný let s United a to až 13.apríla, čo bude jediný let počas celého apríla. Žiadne iné možnosti opustiť ostrovy. Ďalšie lety United možno opätovne rozbehne až v máji, no o všetkom rozhodne korona.

To všetko spôsobilo akýsi domino efekt a ľudia sa asi čím skôr odtiaľto snažia dostať preč. Predpokladám hlavne Američania, keďže to majú „najbližšie“ a budú doma. Pokiaľ tu vírus nie je, je tu celkom bezpečne, a vláda to chce totálnou izoláciou takto zachovať. No tento domino efekt spôsobil nárast cien leteniek, kedy bežná jednosmerná letenka z Majura na Honolulu stojí 780 Eur (čo už je samo o sebe aj tak dosť), tak teraz si už budete musieť pekne priplatiť a zvyšné dostupné letenky sa vyšplhali na, podľa mňa astronomických, 1.790 Eur na osobu. Dostupná je už len business trieda. A to je len obyčajný jednosmerný 5-hodinový let.

Dôvody uzavretia krajiny

K celku pochopiteľnému rozhodnutia obmedziť akýkoľvek pohyb smerom dovnútra ostrovnej krajiny viedla momentálna zdravotná situácia na Marshallových ostrovoch. Už dlhšiu dobu je miestne obyvateľstvo extrémne náchylné na rôzne ochorenia počnúc osýpkami, tropickou horúčkou dengue, tuberkulózou, rôznymi chrípkami, diabetes a rotavírusom. Väčšina chorôb plynie z ich nezdravého spôsobu života, nezdravej stravy, nízkych hygienických štandardov a nedostatočnej zdravotníckej starostlivosti. Preto korona je asi to posledné, čo tu ľudia potrebujú. Nie je žiadnym tajomstvom, ak by sa miestni ľudia nakazili akýmkoľvek ďalším vírusom, pri momentálnom stave ich imunitného systému by to mohlo pre nich znamenať katastrofu. Osobne si myslím, že to nie je len prípad Marshallových ostrovov, ale z vlastnej skúsenosti, aj zopár ďalších malých tichomorských ostrovov.

Bežný život

Bežný život to nejako veľmi neovplyvnilo. Zatiaľ. Nikto nevie, čo bude nasledovať, no v tomto sme asi všetci na svete na rovnakej lodi. Jedinú výnimku majú veľké kontajnerové lode, ktoré zásobujú tichomorské ostrovy potravinami. Podmienkou je však 14-dňová karanténa celej lode s posádkou mimo ostrova pred zakotvením v miestnom prístave. Takže doteraz všetko funguje bezproblémovo, zásob je v obchodoch stále dosť. Na univerzite sa pomaly pripravujeme na dištančné učenie, ak by k niečomu došlo, ale zatiaľ vyučovanie prebieha podľa plánov. V našom vzdialenejšom kempuse na opačnej strane atolu zriadili karanténu, pre prípad potreby a izolovania postihnutých vírusom. Kvalita internetu je tu celkom obstojná a kvalitná, takže zatiaľ je všetko v najväčšej pohode. Snáď totálna izolácia prinesie svoj efekt a vírus sa Marshallovým ostrovom vyhne.